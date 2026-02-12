«Корова скоро сдохнет». В Раде предупредили об угрозе для украинской экономики
Разумков: рост налогов для бизнеса на фоне блэкаута добьет экономику Украины
Повышение налогов для бизнеса на фоне блэкаута окончательно добьет украинскую экономику. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, выступая с трибуны, видео опубликовали в его телеграм-канале.
Разумков раскритиковал украинские власти, пытающиеся делать вид, что они поддерживают местный бизнес, но при этом повышают налоги для предпринимателей и даже вводят новые. Киевский режим подает это под прикрытием требований МВФ, но последствия потом разгребают украинцы.
С начала года цена электроэнергии для предпринимателей взлетела до 21,84 гривны за киловатт, который до этого стоил около 11 гривен. В украинской столице свет дают только по три часа в сутки, причем в других городах страны ситуация не лучше.
Бизнес вынужденно перешел на генераторы, а это дополнительные расходы. Предприниматели перестали зарабатывать в таких условиях, просто пытаясь выжить в условиях блэкаутов.
«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант — но очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — подчеркнул нардеп.
Ранее аналитики Кильского института мировой экономики выяснили, что поддержка Украины со стороны сократилась на 99% в прошлом году.