Повышение налогов для бизнеса на фоне блэкаута окончательно добьет украинскую экономику. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, выступая с трибуны, видео опубликовали в его телеграм-канале.

Разумков раскритиковал украинские власти, пытающиеся делать вид, что они поддерживают местный бизнес, но при этом повышают налоги для предпринимателей и даже вводят новые. Киевский режим подает это под прикрытием требований МВФ, но последствия потом разгребают украинцы.

С начала года цена электроэнергии для предпринимателей взлетела до 21,84 гривны за киловатт, который до этого стоил около 11 гривен. В украинской столице свет дают только по три часа в сутки, причем в других городах страны ситуация не лучше.

Бизнес вынужденно перешел на генераторы, а это дополнительные расходы. Предприниматели перестали зарабатывать в таких условиях, просто пытаясь выжить в условиях блэкаутов.

«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант — но очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — подчеркнул нардеп.

Ранее аналитики Кильского института мировой экономики выяснили, что поддержка Украины со стороны сократилась на 99% в прошлом году.