Запад с начала СВО выделил Украине 168 миллиардов долларов. Такие цифры указало РИА «Новости» на основании анализа данных Минфина страны.

По информации агентства, самым крупным донором стал Евросоюз, на финансирование Украины он направил 56,9 миллиарда долларов. США на втором месте, американцы за четыре года «спустили» на спонсирование киевского режима 30,2 миллиарда долларов. На третьем месте — МВФ, они выделил Украине 1,3, миллиарда.

В первую пятерку также вошла Япония и Всемирный банк, передавшие Украине девять и шесть миллиардов долларов соответственно. Крупным донором также может считаться Канада, которая вложила в Украину 5,4 миллиарда, Британия — три миллиарда, и Германия — 1,7 миллиарда долларов.

Одним из важнейших источников финансирования бюджета Украины стал кредит «Большой семерки» под доходы от замороженных российских активов. По этой схеме киевский режим получил 38,9 миллиарда долларов.