МВД Румынии получило 50 сообщений о нарушениях на выборах президента

МВД Румынии зафиксировало 50 сигналов о возможных нарушениях на президентских выборах. Об этом сообщило радио Romania .

«Было получено почти 50 сообщений о возможных инцидентах на выборах, десять из них находятся на проверке, информация о еще восьми была направлена для разрешения в Центральное избирательное бюро или Постоянный избирательный орган», — отметили журналисты.

Пока не зафиксировано серьезных нарушений в процессе голосования, уточнило Romania. Большинство жалоб избирателей касаются агитации в день выборов. При этом партия AUR заявила о попытках фальсификации на выборах президента Румынии, сообщила «Газета. Ру»..

За пять часов до закрытия избирательных участков на повторных президентских выборах в Румынии проголосовало 35,92% избирателей. Это меньше, чем было в ноябре 2024 года за аналогичный период, написало издание Hotnews.

К 16:00 (время совпадает с московским) проголосовали 6 461 593 человека, из них 745 763 за границей. В прошлом году к этому же часу в президентских выборах участвовали 6 619 919 граждан, из них 556 194 — за пределами Румынии.

В Румынии проголосовать можно на 18 979 избирательных участках. Участвовать в выборах могут 18 миллионов избирателей. На президентские выборы выдвинулись 11 кандидатов.

Ранее журналиста RT Чея Боуза задержали сразу по прибытии в Бухарест, где он должен был освещать выборы. Корреспондент рассказал, что допрос начался еще в машине. Затем его депортировали.