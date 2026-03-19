МВД Молдавии извинилось за герб республики с рыбами и орлом с утиным клювом

Молдавские правоохранители извинились за публикацию в соцсетях искаженного герба республики. Пост появился на странице МВД в Facebook*.

Министерство разместило информационную публикацию о системе оповещения населения. Пост сопровождался картинкой, на которой герб Молдавии изобразили с грубыми искажениями.

Орел, который держит щит, оказался с утиным клювом, вместо головы тура на щите появились три рыбы, расположенные под углом 120 градусов головами к центру.

Парламентская оппозиция резко раскритиковала пост. Депутат от партии социалистов Адела Рэйляну назвала действия МВД некомпетентными.

«Что касается изображения, опубликованного в контексте сообщения о MD-Alert: изображение было создано с помощью технологий искусственного интеллекта. Была выявлена ошибка в представлении герба, и изображение было отозвано», — подчеркнули в министерстве.

Ранее журналистка Елена Пахомова сообщила, что в у учебниках по румынскому языку для второклассников в Молдавии автором «Сказки о золотой рыбке» вместо Александра Пушкина стали указывать некую Хелену Гербер.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.