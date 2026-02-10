В учебниках по румынскому языку для второклассников школ в Молдавии автором «Сказки о золотой рыбке» вместо Александра Пушкина теперь указывают некую Хелену Гербер. Об этом сообщила в телеграм-канале местная журналистка Елена Пахомова.

«Про гениальное и общеизвестное произведение Пушкина они стесняются сказать (при пошаговой отмене всего русского в Молдове это логично). Но чем им не нравятся братья Гримм, которые первыми представили сжатую версию в начале XIX века?» — задалась вопросом она.

Пост появился в традиционно отмечаемый День памяти поэта. Именно 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года его сердце перестало биться после смертельного ранения на дуэли.

Ранее в Одессе предложили убрать памятник Пушкину. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такое предложение «сатанинским балом Швондеров и Шариковых».