Сооснователь Ubisoft Гиймо разбился на собственном самолете

Сооснователь Ubisoft Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Сооснователь игровой компании Ubisoft Клод Гиймо скончался в результате крушения легкомоторного самолета во Франции. Об этом сообщило издание Ouest-France .

ЧП произошло неподалеку от аэродрома Ла-Боль-Эскублак в департаменте Луара-Атлантик. Принадлежавший 69-летнему Гиймо самолет Cessna 421 выполнял рейс из Ренна.

Всего на борту воздушного судна находились два человека. В результате крушения они погибли.

По информации газеты Le Figaro, бизнесмен лично находился за штурвалом самолета. Гиймо входил в местный авиаклуб и должен был участвовать в мероприятии в пятницу.

Братья Гийомы основали Ubisoft в 1986 году. Самые известные продукты компании — серии игр Far Cry, Assassin’s Creed, Rayman, Prince of Persia и Watch Dogs.

В начале июня частный бизнес-джет Gulfstream G200 разбился в Доминикане, погибли два пилота.