«Может всех сжечь». В Турции восхитились ответом Путина самонадеянному Трампу
En Son Haber: Путин заявил, что новые санкции США не повлияют на экономику РФ
Россия дала достойный ответ США на введение санкций против нефтяного сектора, указав на обратный эффект. Читатели турецкого издания En Son Haber восхитились хладнокровием президента Владимира Путина.
После отмены российско-американского саммита в Будапеште Минфин США включил в санкционные списки две крупнейшие нефтяные компании России — «Роснефть» и «Лукойл». Однако Путин отказался действовать под давлением и предупредил, что новые ограничения не отразятся на экономике страны, зато подстегнут мировые цены на нефть.
«Россия и Саудовская Аравия продают больше нефти, чем потребляют; в случае с Соединенными Штатами ситуация иная. Вклад России в мировой энергетический баланс имеет решающее значение», — напомнил президент.
В Турции ответ Путина оценили по достоинству. Читатели En Son Haber признались ему в любви, назвали настоящим государственным деятелем и похвалили за отстаивание интересов своей страны.
«Этот человек — лидер государства, в одиночку сражающийся с 50 странами, и нет ничего, что он не мог бы сделать для своего народа. Если его сильно прижать, он может всех сжечь. Вот каким должен быть лидер», — заявил анонимный комментатор.
Турки высмеяли самонадеянность президента США Дональда Трампа, обещавшего остановить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Они напомнили, что Штаты закупали нефть у России и не вводили эмбарго, поэтому от новых санкций, как и от старых, пострадает только Европа.
Французы тоже скептически отнеслись к угрозам Запада в отношении России. Они напомнили президенту Франции Эммануэлю Макрону о торговых пошлинах США для европейских стран.