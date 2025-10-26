После отмены российско-американского саммита в Будапеште Минфин США включил в санкционные списки две крупнейшие нефтяные компании России — «Роснефть» и «Лукойл». Однако Путин отказался действовать под давлением и предупредил, что новые ограничения не отразятся на экономике страны, зато подстегнут мировые цены на нефть.

«Россия и Саудовская Аравия продают больше нефти, чем потребляют; в случае с Соединенными Штатами ситуация иная. Вклад России в мировой энергетический баланс имеет решающее значение», — напомнил президент.

В Турции ответ Путина оценили по достоинству. Читатели En Son Haber признались ему в любви, назвали настоящим государственным деятелем и похвалили за отстаивание интересов своей страны.

«Этот человек — лидер государства, в одиночку сражающийся с 50 странами, и нет ничего, что он не мог бы сделать для своего народа. Если его сильно прижать, он может всех сжечь. Вот каким должен быть лидер», — заявил анонимный комментатор.

Турки высмеяли самонадеянность президента США Дональда Трампа, обещавшего остановить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Они напомнили, что Штаты закупали нефть у России и не вводили эмбарго, поэтому от новых санкций, как и от старых, пострадает только Европа.

Французы тоже скептически отнеслись к угрозам Запада в отношении России. Они напомнили президенту Франции Эммануэлю Макрону о торговых пошлинах США для европейских стран.