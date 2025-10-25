«Брижит нанесет удар». Французы высмеяли Макрона после слов о России

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об ударе западных санкций по экономике России вызвали критику среди пользователей Сети. Свое мнение выразили читатели Le Figaro.

Они предложили подождать, когда Брижит Макрон нанесет мужу свой «массированный удар» и он перестанет храбриться.

«Павлин распускает хвост, чистит перышки и горланит в европейском курятнике. А по сути болтовня, одна болтовня», — написал один из комментаторов.

Позицию Макрона среди других европейских лидеров сравнили с поведением шавки, которая подстрекает к драке, но, когда доходит до дела, то ее на месте нет.

Французскому лидеру также напомнили об экономической независимости России. Комментаторы задались вопросом, стал бы Макрон поддерживать американские санкции против Европы.

«Для нашего президента повышение таможенных пошлин — это, наверное, подарок, который даст толчок нашей экономике», — иронично отметил еще один пользователь.

Ранее Макрон призвал усиливать давление на Россию. Также он поддержал введение новых антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза.