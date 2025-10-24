Стало известно, что повлияло на решение Трампа о санкциях против России

Bloomberg: Рубио повлиял на Трампа в вопросе антироссийских санкций

Администрация президента США Дональда Трампа определилась в пользу новых ограничений против российских компаний под влиянием госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg .

«Неожиданная перемена стала следствием оценки <…> Рубио, согласно которой Москва значительно не изменила свою позицию», — написали авторы материала.

На позицию госсекретаря, в свою очередь, оказал влияние телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации пониманий, которых достигли Трамп и Владимир Путин.

Новый пакет американских и европейских санкций против России ударит по экономике самих западных государств, предупредил ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских.