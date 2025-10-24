В США объяснили роль антироссийских санкций в урегулировании по Украине

Санкции Соединенных Штатов против России крайне важны для урегулирования украинского конфликта. На это указал глава американского МВД Даг Бургум, чьи слова привело РИА «Новости» .

Министр выступил на мероприятии аналитического центра «Фонд защиты демократий».

«Я настроен очень оптимистично в плане того, что давление, которое мы сможем оказать на Россию, приведет к завершению этого конфликта», — подчеркнул он.

По данным агентства Bloomberg, на решение США об антироссийских санкциях повлияла позиция государственного секретаря Марко Рубио. По его мнению, Россия значительно не изменила свою позицию. Такие выводы Рубио сделал после телефонного разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым.