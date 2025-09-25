Российская сторона надеется, что результаты парламентских выборов в Молдавии будут объективным отражением политической ситуации и выразят истинную волю граждан республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Внимательно следим за электоральной кампанией в Молдавии», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что российская сторона выступает за восстановление диалога между государствами и развитие конструктивных отношений.

По ее словам, для большинства молдаван Россия является надежным другом.

Захарова объяснила, что граждане республики не одобряют навязанные Западом установки и стремятся сохранить свои историю, культуру и ценности.

Настоящая безопасность и благополучие страны достигается только через равноправное и взаимоуважительное сотрудничество, отметила, представитель МИД.

Ранее Захарова прокомментировала публикации с «пророссийскими» бюллетенями на молдавских выборах. Она пошутила, что правоохранители наверняка нашли медведей, которые подкинули бланки.