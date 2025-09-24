Молдавия отказала в аккредитации российским наблюдателям на выборах

Власти Молдавии без объяснения причин отказали в аккредитации российским наблюдателям, входящим в мониторинговую миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также членам Общественной палаты в качестве международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве заявили, что вызвали посла Молдавии Лилиана Дария, которому заявили решительный протест. В пресс-службе подчеркнули, что своими действиями власти республики нарушили взятые на себя обязательства, предусмотренные международными соглашениями.

«Данный шаг <…> несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса», — сказали в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что такое решение подрывает доверие к легитимности голосования и прозрачность проведения процедуры.

Об отказе аккредитовать российских наблюдателей уведомят руководителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также профильные структуры ОБСЕ.

Бывший президент Молдавии и председатель Социалистической партии республики Игорь Додон заявил, что у правящей партии «Действие и солидарность» нет никаких шансов получить парламентское большинство на предстоящих выборах. По его словам, усилия действующего лидера страны Майи Санду не изменят сложившуюся ситуацию.