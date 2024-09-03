Монголия объяснила отказ арестовать Путина

Politico: Монголия не арестует Путина по ордеру МУС из-за энергозависимости

Фото: РИА «Новости»

Власти Монголии отказались «арестовать» президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда из-за энергетической зависимости и политики нейтралитета. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на представителя правительства страны.

Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.

«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — подчеркнул он.

Кроме того, страна всегда придерживалась политики нейтралитета в дипломатических отношениях.

Путин прибыл с официальным визитом в Монголию на два дня. Российского лидера встретил почетный караул из монгольских всадников и президент Ухнаагийн Хурэлсух. Как сообщил RT, Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России, а прошедшие переговоры — содержательными и конструктивными.

Поездка Путина в Монголию оказалась не по нраву Евросоюзу. Однако, как заметил политолог Сергей Станкевич, никаких последствий не будет, ведь ЕС находится в зависимом положении.

Русь — Орда. Саммит 800 лет спустя

Kremlin Pool

Полный обвал. Причины и последствия падения TON 3 сентября

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Пожить для себя» — это не наше. Депутат Останина — о семейной политике

Третье сентября: Михаил Шуфутинский и его русско-еврейская шырь

«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту

Belkin Alexey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте