Politico: Монголия не арестует Путина по ордеру МУС из-за энергозависимости

Власти Монголии отказались «арестовать» президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда из-за энергетической зависимости и политики нейтралитета. Об этом сообщило издание Politico , ссылаясь на представителя правительства страны.

Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.

«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — подчеркнул он.

Кроме того, страна всегда придерживалась политики нейтралитета в дипломатических отношениях.

Путин прибыл с официальным визитом в Монголию на два дня. Российского лидера встретил почетный караул из монгольских всадников и президент Ухнаагийн Хурэлсух. Как сообщил RT, Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России, а прошедшие переговоры — содержательными и конструктивными.

Поездка Путина в Монголию оказалась не по нраву Евросоюзу. Однако, как заметил политолог Сергей Станкевич, никаких последствий не будет, ведь ЕС находится в зависимом положении.