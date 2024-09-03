Монголия объяснила отказ арестовать Путина
Politico: Монголия не арестует Путина по ордеру МУС из-за энергозависимости
Власти Монголии отказались «арестовать» президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда из-за энергетической зависимости и политики нейтралитета. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на представителя правительства страны.
Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.
«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — подчеркнул он.
Кроме того, страна всегда придерживалась политики нейтралитета в дипломатических отношениях.
Путин прибыл с официальным визитом в Монголию на два дня. Российского лидера встретил почетный караул из монгольских всадников и президент Ухнаагийн Хурэлсух. Как сообщил RT, Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России, а прошедшие переговоры — содержательными и конструктивными.
Поездка Путина в Монголию оказалась не по нраву Евросоюзу. Однако, как заметил политолог Сергей Станкевич, никаких последствий не будет, ведь ЕС находится в зависимом положении.