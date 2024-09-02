Евросоюз напомнил Монголии об ордере МУС из-за визита Путина
Евросоюз довел до монгольских властей позицию по визиту Путина из-за ордера МУС
Визит президента России Владимира Путина в Монголию встревожил членов Евросоюза — в том числе из-за так называемого ордера Международного уголовного суда, сообщила на брифинге официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, ее слова передало РИА «Новости».
«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на „арест“ Владимира Путина», — отметила она.
Массрали напомнила, что власти Монголии два года назад утвердили Римский статут МУС. Теперь у них есть соответствующие юридические обязательства.
Она добавила, что Брюссель передал свою обеспокоенность по поводу визита российского лидера и озвучил позицию, связанную с ордером Международного уголовного суда.
Тем временем самолет Путина уже приземлился в столице Монголии. Завтра президент будет участвовать в мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.