Евросоюз напомнил Монголии об ордере МУС из-за визита Путина

Евросоюз довел до монгольских властей позицию по визиту Путина из-за ордера МУС

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Визит президента России Владимира Путина в Монголию встревожил членов Евросоюза — в том числе из-за так называемого ордера Международного уголовного суда, сообщила на брифинге официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, ее слова передало РИА «Новости».

«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на „арест“ Владимира Путина», — отметила она.

Массрали напомнила, что власти Монголии два года назад утвердили Римский статут МУС. Теперь у них есть соответствующие юридические обязательства.

Она добавила, что Брюссель передал свою обеспокоенность по поводу визита российского лидера и озвучил позицию, связанную с ордером Международного уголовного суда.

Тем временем самолет Путина уже приземлился в столице Монголии. Завтра президент будет участвовать в мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

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