«Пустые угрозы». Евросоюз не введет санкции против Монголии из-за визита Путина

Политолог Станкевич: у Монголии от Евросоюза нет зависимости, санкции не страшны

Евросоюз вряд ли введет санкции против Монголии из-за визита президента России Владимира Путина . Такое заявление политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич сделал в эфире 360.ru.

«В основном это пустые угрозы <…> Никаких последствий не будет», — отметил он.

Особой зависимости у Монголии от Евросоюза нет, отметил эксперт, а вот у Европы ситуация иная.

«Монголия один из крупнейших производителей и экспортеров медного концентрата, который крайне нужен в том числе и Евросоюзу», — сказал Станкевич.

ЕС может попытаться ввести персональные ограничения, но это тоже сложно представить. Аналитик с иронией добавил, что монголы могут напомнить, как они доходили через всю Европу до Адриатики.

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Евросоюз не на шутку разволновался и довел до монгольских властей позицию по поездке российского президента из-за ордера МУС. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял опасения ЕС и назвал ничтожным статут Международного уголовного суда, сообщил RT.