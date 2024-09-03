Путин назвал переговоры с Монголией содержательными и конструктивными

Путин: Россия ценит, что Монголия держит курс на сотрудничество

Россия ценит курс Монголии на сотрудничество, что подтвердили и прошедшие переговоры. Об этом сообщил президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

Он добавил, что переговоры прошли в конструктивном и содержательном ключе, позволив наметить дальнейшие перспективы партнерства.

Путин прилетел в Улан-Батор накануне. Он провел переговоры с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом, а после — с премьером страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Визит приурочили к 85-летию со дня победы советских и монгольских войск в битве на реке Халхин-Гол. По итогам переговоров стороны подписали ряд межправительственных документов.

Также Путин отметил, что Монголия десятилетиями остается другом и союзником России.