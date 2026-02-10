Президент Франции Эммануэль Макрон утратил влияние, и его обещания позвонить в Кремль ничего не значат. Об этом заявили читатели китайского издания Guancha .

Большой резонанс вызвала статья о том, как министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление Макрона о возможном звонке президенту России Владимиру Путину. Глава МИД назвал это несерьезным подходом и жалкой дипломатией. Он рассказал о секретных визитах европейских политиков в Москву и готовности властей к серьезному диалогу.

Читатели Guancha поддержали Лаврова. Комментатор с ником iLucy назвал Макрона хамелеоном, лишенным индивидуальности и политического авторитета. Guan_17372565742240 припомнил, как президент Франции слил в Сеть запись разговора с Путиным, а теперь потребовал новых контактов.

«Да, Макрон — клоун, такой, у которого даже молния на брюках не застегнута как следует», — заявил пользователь с ником «Приветствуем героев».

Ранее французский источник ТАСС сообщил, что Макрон настроен решительно. Подготовка к телефонному разговору с Путиным может занять несколько дней.