Советник Макрона тайно приезжал в Москву для переговоров с Ушаковым
Bloomberg: советник Макрона Бонн приезжал в Россию для контактов по Украине
Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн 3 февраля прибыл в Россию, чтобы провести переговоры, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, посланник президента Эммануэля Макрона хотел встретиться в Москве с официальными лицами, в том числе с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.
Бонн совершил визит в Россию, чтобы сообщить о намерении Европы участвовать в принятии любых решений, касающихся безопасности государств ЕС. Также европейцы с помощью визита дипломата предупредили российскую сторону, что откажутся «просто так подписывать какие-либо соглашения» по Украине, рассказал источник Bloomberg.
Он добавил, что обсуждения связанных с соглашением вопросов могут возобновиться в ближайшем будущем.
Ранее Макрон заявил о намерении созвониться с президентом Владимиром Путиным. Подготовка к диалогу займет несколько дней.