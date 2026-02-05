Советник Макрона тайно приезжал в Москву для переговоров с Ушаковым

Bloomberg: советник Макрона Бонн приезжал в Россию для контактов по Украине

Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн 3 февраля прибыл в Россию, чтобы провести переговоры, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, посланник президента Эммануэля Макрона хотел встретиться в Москве с официальными лицами, в том числе с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

Бонн совершил визит в Россию, чтобы сообщить о намерении Европы участвовать в принятии любых решений, касающихся безопасности государств ЕС. Также европейцы с помощью визита дипломата предупредили российскую сторону, что откажутся «просто так подписывать какие-либо соглашения» по Украине, рассказал источник Bloomberg.

Он добавил, что обсуждения связанных с соглашением вопросов могут возобновиться в ближайшем будущем.

Ранее Макрон заявил о намерении созвониться с президентом Владимиром Путиным. Подготовка к диалогу займет несколько дней.