Молдавская полиция начала стягивать силы в столицу Гагаузии

Молдавская полиция начала стягивать силы в Комрат — столицу Гагаузии — после задержания главы автономной республики Евгении Гуцул. Об этом сообщил РИА «Новости» ее заместитель Виктор Петров.

«Думаю, что город будет заблокирован. <…> Ситуация накаляется», — заявил он.

Накануне вечером Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, когда она собиралась вылететь на конференцию в Турцию, и отобрали паспорт, не объяснив причину. К зданию Национального антикоррупционного центра стягиваются сторонники главы Гагаузии, протестующие против таких мер.

В самом Комрате также планируются митинги в поддержку Гуцул. По мнению Петрова, таким образом молдавские власти пытаются давить на оппозицию. Он не исключил и других задержаний.