Премьер Молдавии отказался признавать долг перед «Газпромом»

Молдавия не станет выплачивать «Газпрому» долг в размере 709 миллионов долларов за потребленное топливо. Об этом телеканалу Moldova 1 заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

«Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», — отметил он.

Речан подчеркнул, что «Газпром» якобы навязал стране несуществующий долг. Он также предупредил молдавских граждан о «сложной зиме» в связи с возможным прекращением поставок газа в Приднестровье и повышением цен на голубое топливо.

Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрянин назвал остановку подачи российского газа в ПМР катастрофой. По его мнению, кризис коснется всей страны — может нарушиться экономическая система доставки энергоресурсов региона. Серебрянин призвал продолжать переговоры с Россией, чтобы избежать неприятных последствий для сотен тысяч граждан.