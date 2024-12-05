Молдавию предупредили о риске потерять российский газ
РИА «Новости»: Молдавии придется погасить долг перед РФ, чтобы не лишиться газа
Молдавии придется погасить задолженность перед российской компанией «Газпром» из-за угрозы остаться без топлива. Об этом сообщило РИА «Новости».
После анализа заявлений официальных лиц республики агентство пришло к выводу, что непримиримость Молдавии в этом вопросе можно объяснить нехваткой средств в бюджете.
По мнению авторов материала, причиной беспокойства республики стало предстоящее прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Они добавили, что Россия найдет способ поставить газ в обход Украины, но сначала Молдавии необходимо заплатить по выставленному счету. При этом власти республики признают из него лишь 8,6 миллиона долларов.
Ранее премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что Молдавия отказалась выплатить «Газпрому» 709 миллионов долларов за потребленное топливо. По его мнению, российская сторона «навязала» долг республике.