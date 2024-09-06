Банки Молдавии перестали принимать и отправлять денежные переводы через «Золотую корону». Местный депутат Василий Боля в своем Telegram-канале написал, что западные «друзья» пытаются закрыть все возможности для денежных переводов с Россией.

«Стараются запугать банки вторичными санкциями. При том, что Нацбанк и Минфин Молдовы давно играют не на стороне своего народа», — отметил он.

Но результат таких политических игр тяжким бременем ложится на плечи самых бедных слоев населения. Он отметил, что граждане, работающие за границей, не смогут отправлять деньги своим семьям.

В США введение все новых санкционных ограничений стало чуть ли не разновидностью политического спорта, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Американцы все чаще пытаются давить не только на Россию, но и приглядываются к третьим странам

Однако Россия полна решимости дать отпор. Немецкие журналисты уверены, что российская сторона отомстит и возмездие заставит всех дрожать.