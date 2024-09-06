Россия полна решимости дать отпор Соединенным Штатам в ответ на их новые санкции. Об этом заявил немецкий журналист Феликс Дюрах в статье Frankfurter Rundschau .

«Заставит всех дрожать — Россия собирается отомстить за санкции США», — предупредил автор материала.

Американские ограничения вызвали недовольство в России, констатировал обозреватель. По его словам, пока сложно представить, в чем именно будет заключаться возмездие и как оно отразится на Соединенных Штатах и других странах Запада.

Введение новых санкций в США стало чуть ли не разновидностью политического спорта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Американцы пытаются давить не только на РФ, но и на третьи страны. Демократы словно упражняются, возводя различные барьеры с удивительным энтузиазмом.

Введение санкций США в отношении медиагруппы «Россия сегодня» не останется без ответа, предупредил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.