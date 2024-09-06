США превратили санкции в новый политический спорт

В США введение все новых санкционных ограничений стало чуть ли не разновидностью политического спорта. Американцы все чаще пытаются давить не только на Россию, но и приглядываются к третьим странам. На это указал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов .

«Складывается четкое ощущение, что для местных властей „закручивание санкционных гаек“ стало своеобразным видом политического спорта», — оценил дипломат очередные экономические санкции, о которых американская администрация объявила 5 сентября.

Антонов отметил, что демократы словно упражняются, возводя разнообразные барьеры, причем действуют с удивительным энтузиазмом.

«Причем все чаще речь идет о попытках надавить не только на Россию, но и на третьи страны. Заставить всех танцевать под собственную дудку, то есть доллар», — обратил он внимание.

В США, подчеркнул посол, прекрасно осознают неэффективность предпринимаемых мер, поэтому «палят во все стороны» — подводят под запрет корабли и ограничивают экспорт высокотехнологической продукции. Причем угрозы зарубежным партнерам репрессиями за сотрудничество с любыми банками России стали новым словом в американском санкционном жаргоне.

Подобные шаги, выразил уверенность Антонов, лишь в очередной раз убеждают здравомыслящую часть мирового сообщества в немалых рисках системы, основанной на использовании доллара. А действия США только подогревают интерес к альтернативным каналам построения хозяйственных связей и ускоряют движение к многополярности.

«Так что вешать медаль в соревнованиях за вожделенные „санкционные победы“ Вашингтону придется самому себе», — заключил дипломат.