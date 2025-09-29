Молдавию ждет украинский сценарий из-за Евросоюза и НАТО, принуждающих ее выбирать между Россией и Западом. Таким мнением поделился британский журналист Томас Фази в соцсети X .

«Принуждение Украины к выбору между Западом и Россией — именно то, что привело ее к краху. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией», — считает он.

Журналист назвал молдавского президента Майю Санду «прокси», отметив, что она делает все для распространения подобного нарратива в стране.

Ранее Фази предупредил о последствиях ареста российских активов на Западе. Он отметил, что это подорвет доверие к европейской валюте и финансовым институтам ЕС.

До этого журналист отмечал, что американские власти инициировали украинский конфликт в 2014 году, чтобы ослабить Россию. Только западным «упырям все мало», поэтому боевые действия будут вестись до последнего украинца.