Запад продолжает прокси-войну с Россией до последнего жителя Украины. Об этом написал в соцсети X журналист Томас Фази.

Он отметил, что власти Соединенных Штатов начали эту войну в 2014 году. Однако, для удовлетворения «извращенной империалистической цели» Вашингтона по ослаблению России понадобилась гибель «сотни тысяч украинцев».

«Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца», — отметил журналист.

Так Фази отреагировал на заявление американского сенатора Марка Келли, что Украина якобы может одержать победу в конфликте с Россией. Также он считает, что ВСУ не задействовали истребители F-16 должным образом в зоне спецоперации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил разницу между Владимиром Зеленским и простыми жителями Украины. Он заявил, что президент сможет покинуть страну, в отличие от украинцев.