«Помимо войны». На Западе раскрыли, к чему приведет арест российских активов

UnHerd: после ареста российских активов многие страны откажутся от валют ЕС

Многие страны перестанут доверять европейской финансовой системе после ареста замороженных российских активов. Об этом сообщил обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.

«Помимо продления войны, в которой Европе невозможно победить, оно еще больше подорвет доверие к европейской валюте и финансовым институтам», — отметил он.

Автор публикации напомнил, что многие мировые центральные банки уже постепенно отказываются от западных валют, поэтому предполагаемый арест еще больше повлияет на эту тенденцию.

По словам Фази, евро, как вторичная резервная валюта, может потерять свой статус.

Аналитики делятся своими прогнозами на фоне сообщения, что Евросоюз может выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. Сейчас рассматриваются возможности избежать процедуру одобрения всех стран сообщества.