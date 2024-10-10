«Никто не ожидал». Ураган не заставил русских во Флориде покинуть дома

Многие жители Центральной Флориды уехали в сторону Джорджии, спасаясь от урагана «Милтон». Однако большинство русскоязычных запаслись продовольствием и остались дома, сообщил РИА «Новости» основатель общественной организации Russian-American Community Center of Florida Михаил Фарфел.

Несколько дней назад на Флориду обрушился ураган «Хелена», и американцы не ожидали нового разгула стихии. Фарфел сообщил, что на улицах остались горы строительного мусора, поваленные деревья и сломанная мебель.

«Никто не ожидал, что новый ураган придет так скоро. <…> Жители Центральной Флориды эвакуируются, но, в основном, остаются дома. У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», — сказал он.

По словам Фарфела, на дорогах образовались большие пробки, так как люди ринулись в сторону Джорджии. Сам мужчина живет в Орландо. Он сообщил, что в его городе нет проблем с питьевой водой и бензином.

Из-за урагана «Милтон» на западном побережье Флориды начались ливни, усилился ветер и произошло торнадо. Более 5,5 миллиона человек эвакуировались, сообщили «Известия».