Мнения разделились. Несколько стран НАТО выступили против членства Украины

Politico: семь стран НАТО выступили против принятия Украины в альянс

По меньшей мере семь стран НАТО, в том числе США и Германия, не готовы видеть Украину в альянсе прямо сейчас. Об этом сообщило издание Politico .

Остальные пять стран, по его данным, — это Словакия, Словения, Бельгия, Венгрия и Испания. В то же время Литва, Латвия, Эстония и Польша поддерживают идею принять Украину в НАТО, но их мнение недостаточно весомо, указали авторы статьи.

Накануне постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс пока не готов приглашать Украину.

По мнению газеты Le Monde, страну могут пригласить, если на выборах президента США победит Камала Харрис, но требования украинских властей по так называемому плану победы породили серьезные разногласия в альянсе.