В США заявили о неготовности НАТО пригласить Украину в альянс
Постпред США Смит: в НАТО пока не готовы принять Украину в альянс
Североатлантический альянс не готов предоставить Украине членство или приглашение в блок. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, ее процитировало Politico.
«На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение», — отметила она.
По словам Смит, помехой в оказании помощи Украине станут ограничения по оборонным закупкам в ЕС, который намерен приобретать прежде всего европейское вооружение.
Ранее источники газеты Le Monde заявили, что Германия возражает против того, чтобы приглашать Украину в Североатлантический альянс. Такого же мнения придерживаются Турция и Венгрия.
К тому же своими требованиями украинский президент Владимир Зеленский вызвал серьезные разногласия между союзниками страны. К такому выводу пришли в Берлине после переговоров глав США, Франции, ФРГ и Великобритании.