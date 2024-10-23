В США заявили о неготовности НАТО пригласить Украину в альянс

Постпред США Смит: в НАТО пока не готовы принять Украину в альянс

Североатлантический альянс не готов предоставить Украине членство или приглашение в блок. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, ее процитировало Politico .

«На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение», — отметила она.

По словам Смит, помехой в оказании помощи Украине станут ограничения по оборонным закупкам в ЕС, который намерен приобретать прежде всего европейское вооружение.

Ранее источники газеты Le Monde заявили, что Германия возражает против того, чтобы приглашать Украину в Североатлантический альянс. Такого же мнения придерживаются Турция и Венгрия.

К тому же своими требованиями украинский президент Владимир Зеленский вызвал серьезные разногласия между союзниками страны. К такому выводу пришли в Берлине после переговоров глав США, Франции, ФРГ и Великобритании.