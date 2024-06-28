Мятеж в Боливии связали с Россией

Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог спровоцировать путч

Radoslaw Czajkowski/dpa
Фото: Radoslaw Czajkowski/dpa/Global Look Press

Попытку госпереворота в Боливии могли организовать извне. Министр обороны страны Эдмундо Новильо с разговоре с РИА «Новости» допустил, что поводом мог стать визит президента страны Луиса Арсе в Россию.

«Могут быть разные факторы внешнего характера. <…> Мы не исключаем, что все это было подстегнуто, продиктовано внешними интересами», — сказал он.

Новильо заявил, что другие страны всегда стремились контролировать политические силы Боливии ради доступа к природным ресурсам, в первую очередь, к литию. Он не исключил, что путч организовали, чтобы разрушить демократический режим.

В последний раз Арсе приезжал в Россию в июне. Он участвовал в ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

Военные под предводительством генерала Хуана Хосе Суниги 26 июня попытались захватить президентский дворец. Не менее девяти человек пострадали, около 10 военных задержали. МИД России поддержал действующую власть Боливии.

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