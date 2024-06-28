Организаторов путча в Боливии отправили под арест

Организаторов путча в Боливии арестовали. Об этом сообщило агентство ABI .

По словам министра Карлоса дель Кастильо, правоохранители задержали около десяти военных.

«На данный момент уже задержано около десятка человек, которые сговорились свергнуть демократически избранное правительство», — подчеркнул он.

По данным агентства, в результате происшествия не менее 12 человек получили осколочные и пулевые ранения.

Ранее в Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, которого считают организатором попытки государственного переворота. В четверг, 27 июня, военные на танке въехали на территорию президентского дворца, а также появились около здания республиканского правительства.