«Мягкий госпереворот». Что на самом деле стоит за исчезновением Байдена

Весь мир замер — поползли слухи о смерти американского президента Джо Байдена . Последний раз его видели на публике 17 июля, спустя пару дней после покушения на Дональда Трампа. В Белом доме объявили: глава государства заразился коронавирусом. При этом он продолжит выполнять свои обязанности, находясь на самоизоляции, но полномочия по поддержке Украины передал главам Минфина и Госдепа. Историк, американист, политолог-международник Владимир Можегов в интервью 360.ru предположил: в Штатах назревает «мягкий госпереворот».

«Ясно, что в [Демократической] партии царит паника по поводу возможного увеличивающегося кризиса и возможного прихода Трампа к власти», — сказал эксперт.

Демократы не могут самостоятельно выбраться из сложной ситуации. Вместо Байдена на выборы почти наверняка пойдет Камала Харрис. Нынешний президент уже поддержал ее кандидатуру. Однако, по мнению Можегова, это не решит проблем.

«Все эти судорожные движения, конечно, связаны с этим. Байдена устранили, объявили о его болезни. Так в течение выходных перемешали все карты. Сегодня-завтра, я думаю, ситуация должна проясниться», — добавил политолог.

Историк подчеркнул, что ближайший месяц будет наполнен критическими и ключевыми событиями. Стратегия демократов, отметил американист, станет понятна после их съезда 19–21 августа.