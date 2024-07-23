Выход Байдена из предвыборной гонки позволит ему действовать свободнее на мировой арене

FT: отказ Байдена от участия в выборах освободит его от политических ограничений

Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки может освободить его от политических ограничений. Об этом сообщила газета Financial Times .

Отказ американского лидера от участия в выборах также приведет к тому, что его власть ослабнет в течение оставшейся части срока, отметили авторы материала.

«Но хотя это могло бы уменьшить его влияние на зарубежных собеседников, это также могло бы освободить его от политических ограничений и позволить ему действовать с большей свободой на мировой арене», — заявили журналисты.

Они считают, что у Байдена будет больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике.

Президент США уже готовит текст речи, с которой он обратится к американцам в ближайшее время. Глава государства объяснит жителям свое решение покинуть предвыборную гонку.