Выход Байдена из предвыборной гонки позволит ему действовать свободнее на мировой арене
FT: отказ Байдена от участия в выборах освободит его от политических ограничений
Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки может освободить его от политических ограничений. Об этом сообщила газета Financial Times.
Отказ американского лидера от участия в выборах также приведет к тому, что его власть ослабнет в течение оставшейся части срока, отметили авторы материала.
«Но хотя это могло бы уменьшить его влияние на зарубежных собеседников, это также могло бы освободить его от политических ограничений и позволить ему действовать с большей свободой на мировой арене», — заявили журналисты.
Они считают, что у Байдена будет больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике.
Президент США уже готовит текст речи, с которой он обратится к американцам в ближайшее время. Глава государства объяснит жителям свое решение покинуть предвыборную гонку.