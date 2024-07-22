Лидеры стран ЕС неоднозначно отреагировали на снятие Байдена с выборов

Лидеры стран Евросоюза неоднозначно отреагировали на решение действующего президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах. Об этом сообщила газета Politico .

Авторы материала назвали тех, кто лестно высказался о Байдене, «фан-клубом». В него вошли канцлер ФРГ Олаф Шольц, польский и британский премьер-министры Дональд Туск и Кир Стармер. Они и другие политики поддержали решение Байдена и выразили ему свое уважение.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американскому коллеге за «неизменную поддержку борьбы Украины за свободу», описав его решение уйти в отставку как «жесткое, но сильное».

К критикам Байдена авторы статьи отнесли лидера правой британской популистской партии Reform UK Найджела Фараджа и депутата Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра. Они высказались о том, что кандидата в президенты США Дональда Трампа «невозможно остановить». По их мнению, он победит и займет кресло главы Белого дома.

Нейтральную позицию занял президент Латвии Эдгар Ринкевичс. Он заявил, что «политика никогда не была такой интересной».