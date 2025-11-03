Мишустин: Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая

Россия продолжает работу над отменой виз для туристов из Китая. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Его слова передало агентство «Интерфакс» .

Ответное решение прорабатывается по поручению Владимира Путина.

«Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов», — отметил премьер-министр.

В середине сентября Китай ввел пробный безвизовый режим для граждан России сроком на год — до 14 сентября 2026 года. По новым правилам, чтобы въехать на территорию страны, путешественнику понадобится только действующий заграничный паспорт.

Пересечь границу можно в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена. Максимальный срок пребывания без визы составляет 30 дней.

Официальное объявление о запуске зеркального режима, как заявлял Владимир Путин, состоится в ближайшее время.

Накануне Россия и Мьянма договорились о взаимном отмене виз.