Россия и Мьянма договорились об отмене виз

Российская сторона и Мьянма подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Договор подписали главы МИД Сергей Лавров и Тан Свей на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Стороны утвердили план консультаций между министерствами на два года.

В сентябре 2023-го Мьянма и Россия запустили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Рейсы осуществлялись по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Полет остановились в этом году.

В конце августа этого года для россиян возобновили выдачу виз Словакии, сообщил эксперт РСТ, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов. Страна приостановила оформление документов в 2022 году.