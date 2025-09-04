«Россия ответит зеркально». Путин пообещал отменить визы для китайцев

Россия отменит визы для граждан Китая. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

С 15 сентября граждане России смогут без визы посещать Китай на срок до 30 дней, предъявив обычный загранпаспорт.

«Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое», — заверил Путин.

Путин поблагодарил китайское руководство за принятое решение о безвизовом режиме для россиян, сообщили «Известия».

В Пекине уточнили, что россияне могут въехать в Китай без визы на срок до 30 дней для бизнеса, туризма, визитов к родственникам и друзьям или обмена визитами.

Россия и Китай ранее заключили соглашение о безвизовом режиме для туристических групп. Организовывать такие поездки могут только аккредитованные операторы обеих стран. В группе должно быть от пяти до пятидесяти человек.

Остальные туристы из Китая приезжали в Россию по обычной или электронной визе.

Ранее на Западе испугались «трубопроводной дипломатии» России и Китая. «Газпром» и CNPC заключили меморандум, в котором договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитной магистрали «Союз Восток» через Монголию.

