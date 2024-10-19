«Мир изменился». Матвиенко назвала саммит БРИКС важнейшим историческим событием

Предстоящие выборы президента Соединенных Штатов не станут ключевым событием 2024 года, поскольку на будущее окажет большое влияние встреча лидеров государств БРИКС в Казани. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале .

«Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС», — написала она.

Матвиенко назвала это отражением объективных и необратимых процессов. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС будут иметь решающее значение для будущего всего мира, а не итоги голосования в США.

В период с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В мероприятии примут участие представители 32 государств, 24 из которых будут представлены на уровне глав государств. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в связи с проведением саммита город примет около 20 тысяч гостей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста. Он также подчеркнул, расширение объединения было верным шагом. Благодаря новым участникам повышается интерес к БРИКС со стороны других государств. Путин добавил, что Россия выполнила большую часть плана мероприятий в рамках своего председательства в БРИКС.