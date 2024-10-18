Путин назвал расширение БРИКС верным шагом

Включение в состав БРИКС новых стран повышает авторитет и вес организации на мировой арене. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
На встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС он объяснил, что правильность решения расширять организацию уже подтверждается на практике. По его словам, благодаря новым участникам к объединению повышается интерес со стороны других государств.
«Мы это уже видим», — подчеркнул российский лидер.
Ранее, во время выступления на деловом форуме БРИКС глава государства рассказал об открытости России к сотрудничеству. Он обратил внимание на конкурентные условия в стране для бизнеса и привлечения технологий и капитала из-за рубежа.
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