Путин назвал расширение БРИКС верным шагом

Включение в состав БРИКС новых стран повышает авторитет и вес организации на мировой арене. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

На встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС он объяснил, что правильность решения расширять организацию уже подтверждается на практике. По его словам, благодаря новым участникам к объединению повышается интерес со стороны других государств.

«Мы это уже видим», — подчеркнул российский лидер.

Ранее, во время выступления на деловом форуме БРИКС глава государства рассказал об открытости России к сотрудничеству. Он обратил внимание на конкурентные условия в стране для бизнеса и привлечения технологий и капитала из-за рубежа.