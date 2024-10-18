Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста
Страны БРИКС являются драйверами экономического роста. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
По его словам, в объединении в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП.
«Общая доля в мировом ВВП уверенно превышает соответствующий показатель так называемой группы „Семи“ и продолжает расти», — сказал он.
Путин 18 октября встретился в Москве с руководителями ведущих СМИ стран —участниц БРИКС. Саммит состоится с 22 по 24 октября в Казани. На уровне глав государств в нем будут участвовать 24 страны.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки саммита БРИКС продлевать не собираются. При этом Россия рассчитывала на большое число участников.
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