Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста

По его словам, в объединении в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП.

«Общая доля в мировом ВВП уверенно превышает соответствующий показатель так называемой группы „Семи“ и продолжает расти», — сказал он.

Путин 18 октября встретился в Москве с руководителями ведущих СМИ стран —участниц БРИКС. Саммит состоится с 22 по 24 октября в Казани. На уровне глав государств в нем будут участвовать 24 страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки саммита БРИКС продлевать не собираются. При этом Россия рассчитывала на большое число участников.