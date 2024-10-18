Россия выполнила большую часть плана на председательство в БРИКС

Путин: Россия выполнила более 80% плана на председательство в БРИКС

Россия выполнила большую часть плана мероприятий в рамках своего председательства в БРИКС. Об этом сообщил президент Владимир Путин на деловом форуме организации в Москве, его процитировала пресс-служба Кремля.

«Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров по трем ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что состоялись уже более 200 встреч разного формата, но главное мероприятие — саммит в Казани — только предстоит. Совместная работа стран в рамках БРИКС способствует росту благосостояния и качества жизни их жителей, добавил Путин.

Саммит состоится с 22 по 24 октября. Предполагается, что в Казань приедут делегации 32 стран, в том числе 24 — во главе с первыми лицами.