Министры обороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня | 360°

Мир 15 мая 2024, 10:56 Министры обороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня в Брюсселе IMAGO/Janine Schmitz / Global Look Press

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Министры обороны стран — членов НАТО встретятся в Брюсселе на совещании 13-14 июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Председательствовать на встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг», — уточнили в НАТО.

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В рамках встречи 13 июня пройдет заседание Совета НАТО — Украина на министерском уровне.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил Киев. Там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Блинкен затронул тему вступления республики в Североатлантический альянс. По его словам, США сначала приблизят Украину ко вступлению в НАТО. Затем страну введут в состав блока.

Также госсекретарь США заявил, что началась критическая фаза украинского конфликта. Он отметил, что российские войска наращивают темпы наступления. Блинкен добавил, что в ближайшее время ВСУ потребуется много сил.