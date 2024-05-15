Министры обороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня | 360°

15 мая 2024, 10:56
Министры обороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня в Брюсселе
Министры обороны стран — членов НАТО встретятся в Брюсселе на совещании 13-14 июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу альянса.
«Председательствовать на встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг», — уточнили в НАТО.
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В рамках встречи 13 июня пройдет заседание Совета НАТО — Украина на министерском уровне.
Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил Киев. Там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Блинкен затронул тему вступления республики в Североатлантический альянс. По его словам, США сначала приблизят Украину ко вступлению в НАТО. Затем страну введут в состав блока.
Также госсекретарь США заявил, что началась критическая фаза украинского конфликта. Он отметил, что российские войска наращивают темпы наступления. Блинкен добавил, что в ближайшее время ВСУ потребуется много сил.
США
НАТО
Украина
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