Спецоперация 14 мая 2024, 20:10 США приблизят Украину к НАТО — Блинкен Госсекретарь Блинкен заявил, что США введут Украину в НАТО РИА «Новости»

Читать 360 в

Соединенные Штаты приблизят Украину к НАТО, а затем введут ее в состав альянса. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщило РИА «Новости».

«Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в [альянс]», — сказал он.

Реклама

По словам госсекретаря, шаги, которые США предпринимают для укрепления взаимодействия Украины и военно-политического блока, позволят ей скорее стать членом альянса. Однако для этого все еще требуется соответствие всем необходимым критериям.

Блинкен прибыл в Киев на фоне неудач ВСУ. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника с тех пор, как конгресс принял давно отложенный пакет военной помощи стране на 61 ​​миллиард долларов.

Американский госсекретарь решил подбодрить терпящего поражение президента Владимира Зеленского. Однако, по неофициальным данным, чиновник был намерен спросить о деньгах США, которые украли во время постройки липовых укреплений под Харьковом.