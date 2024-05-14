14 мая 2024, 20:10
США приблизят Украину к НАТО — Блинкен
Госсекретарь Блинкен заявил, что США введут Украину в НАТО
Соединенные Штаты приблизят Украину к НАТО, а затем введут ее в состав альянса. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщило РИА «Новости».
«Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в [альянс]», — сказал он.
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По словам госсекретаря, шаги, которые США предпринимают для укрепления взаимодействия Украины и военно-политического блока, позволят ей скорее стать членом альянса. Однако для этого все еще требуется соответствие всем необходимым критериям.
Блинкен прибыл в Киев на фоне неудач ВСУ. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника с тех пор, как конгресс принял давно отложенный пакет военной помощи стране на 61 миллиард долларов.
Американский госсекретарь решил подбодрить терпящего поражение президента Владимира Зеленского. Однако, по неофициальным данным, чиновник был намерен спросить о деньгах США, которые украли во время постройки липовых укреплений под Харьковом.
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