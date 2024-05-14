Блинкен заявил о критическом моменте для Украины | 360°

14 мая 2024, 23:58
Блинкен заявил о критическом моменте для Украины
Блинкен: для Украины настал критический момент
Текущий этап конфликта на Украине вступил в критическую фазу. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Такую точку зрения дипломат выразил во время визита на Украину.
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«Мы встречаемся в критический момент», — подчеркнул Блинкен.
По его словам, российская армия наращивает темпы наступления, и в ближайшие месяцы от украинцев потребуется много сил, чтобы попытаться его сдержать.
Также чиновник утверждает, что часть очередной партии американского оружия прибыла на Украину, а грядущие поставки «изменят ситуацию» на поле боя.
По словам Блинкена, Соединенные Штаты сначала приблизят Украину к вступлению в НАТО, а затем введут ее в состав альянса.
США
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