Министр обороны ФРГ Писториус напомнил об обещании Германии не вести войны

Немецкую армию создавали после Второй мировой войны под обещание никогда не вести войны. Об этом напомнил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Его выступление во время торжественной церемонии принесения присяги по случаю 70-летия бундесвера транслировал телеканал ZDF .

«Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне. Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли, всегда в духе демократии, всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда с ответственностью за нашу безопасность и безопасность наших союзников», — заявил Писториус.

Он заявил, что смысл бундесвера — быть готовым к обороне и уметь сражаться, чтобы не пришлось воевать. При этом власти Германии держат курс на усиление армии.

Ранее Писториус заявил, что Германия не находится в состоянии войны, хотя признал, что нынешняя обстановка сравнима с холодной войной. Прямых боевых действий нет, однако ФРГ сталкивается с провокациями и гибридными атаками.

В Германии открылся крупнейший в Европе завод боеприпасов. Его запустил концерн Rheinmetall AG в городе Унтерлюс в Нижней Саксонии.