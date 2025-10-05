Писториус заявил, что Германия «не находится в состоянии войны»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не находится в состоянии войны. Своим мнением он поделился в интервью изданию Handelsblatt .

«Нет, мы не в состоянии войны», — подчеркнул глава германского оборонного ведомства, отметив, что нынешняя обстановка отчасти сравнима с холодной войной. По его словам, прямых боевых действий нет, однако ФРГ сталкивается с провокациями и гибридными атаками.

Писториус подчеркнул, что Германия должна научиться справляться с подобными вызовами и не позволять себе пугаться. Он также отметил, что бундесвер, федеральная и земельная полиция выполняют свои обязанности в полной мере, в том числе обеспечивают защиту военных объектов и при необходимости готовы к быстрой переброске за рубеж.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна живет в условиях, которые нельзя назвать ни войной, ни миром. По его словам, Германия сталкивается с «ежедневными диверсиями, кибератаками и попытками вывести из строя дата-центры».