В Германии открылся крупнейший в Европе завод боеприпасов

Концерн Rheinmetall AG запустил в Германии производство артиллерийских снарядов и анонсировал открытие подобных заводов в других странах НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Завод в Унтерлюсе в Нижней Саксонии после выхода на полную мощность станет крупнейшим в Европе предприятием по производству боеприпасов. Общая площадь нового объекта сопоставима с пятью футбольными полями, сумма инвестиций — около полумиллиарда евро. Строительство стартовало 15 месяцев назад, открытие пришлось отложить из-за переговоров о предоставлении Украине гарантий безопасности.

«[Концерн может построить предприятия в других странах НАТО], тем самым создав общеевропейскую оборонную экосистему», — объявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

В церемонии открытия приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, министр обороны ФРГ Борис Писториус и вице-канцлер, министр финансов Ларс Клингбайль. На заводе стартует производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и ракетных двигателей для реактивной артиллерии. До конца 2025 года с конвейера сойдут 25 тысяч боеприпасов, в 2026 году — 140 тысяч, еще через год — 350 тысяч. Часть продукции Rheinmetall передаст Украине.

Ранее США прекратили финансировать украинскую армию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на закупку американского оружия потребуется около миллиарда долларов ежемесячно.