Минимум 8 человек погибли при израильском ударе по дому в Газе
Al Jazeera: при ударе Израиля по дому к северу от Газы погибли 8 человек
При израильском авиаударе по дому к северу от города Газа погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Более 50 человек пострадали.
«Израильские силы нанесли авиаудар по дому в районе к северу от города Газа, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, были ранены более 50 человек», — отметили авторы материала.
Прошедшей ночью Армия обороны Израиля нанесла по Газе 37 ударов всего за 20 минут. На северо-западе города образовался «огненный пояс», небо окрасилось в оранжевый цвет.
Наземное наступление ЦАХАЛ начал накануне. Целью израильской армии стала оккупация Газы.