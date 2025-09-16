Минимум 8 человек погибли при израильском ударе по дому в Газе

Al Jazeera: при ударе Израиля по дому к северу от Газы погибли 8 человек

При израильском авиаударе по дому к северу от города Газа погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Более 50 человек пострадали.

«Израильские силы нанесли авиаудар по дому в районе к северу от города Газа, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, были ранены более 50 человек», — отметили авторы материала.

Прошедшей ночью Армия обороны Израиля нанесла по Газе 37 ударов всего за 20 минут. На северо-западе города образовался «огненный пояс», небо окрасилось в оранжевый цвет.

Наземное наступление ЦАХАЛ начал накануне. Целью израильской армии стала оккупация Газы.