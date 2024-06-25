МИД выразил надежду на спокойную реакцию Южной Кореи по соглашению России и КНДР

Руденко: Россия ожидает, что Южная Корея с пониманием воспримет договор с КНДР

Россия рассчитывает на то, что Южная Корея с пониманием отнесется к соглашению, которое РФ заключила с КНДР. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко.

«Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией», — сказал дипломат.

Он напомнил, что связи между Россией и Южной Кореей удалось сохранить, несмотря на то, что Сеул примкнул к санкционной политике Запада.

Недавно президент Владимир Путин с рабочим визитом побывал в КНДР и Вьетнаме. Глава государства подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По мнению авторов издания Advance, таким образом Россия показала Соединенным Штатам, как быстро укрепляет партнерские связи.

После этого, как сообщали «Известия», МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева. Дипломат напомнил, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран. Поэтому Зиновьев заявил, что Россия выступает против угроз и шантажа в свой адрес.